Курбатов Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1930
Дата смерти18.07.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1930
Рождение ребёнка
14.12.1960
Дочь: Курбатова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Курбатова Анна Александровна
г. Челябинск
Рождение ребёнка
17.04.1964
Дочь: Ездина Галина Николаевна
Мать ребёнка: Курбатова Анна Александровна
г. Челябинск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.07.1984