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Курбатов Николай Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1930

Дата смерти

18.07.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1930

Отец: Курбатов Семен Матвеевич

Мать: Курбатова Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
14.12.1960

Дочь: Курбатова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Курбатова Анна Александровна

г. Челябинск
Рождение ребёнка
17.04.1964

Дочь: Ездина Галина Николаевна

Мать ребёнка: Курбатова Анна Александровна

г. Челябинск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Анна Александровна

Смерть
18.07.1984
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