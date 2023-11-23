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Автоном Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1788 г.р.

Мать

1786 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Алексий Кузмин

Мать: Матрона Михайлова

Работа или профессия
1842
коллежский регистратор, служащий Ярославской духовной консистории | РсФ ГАЯО, Фонд 372(Р), опись 2, дело 55.«Метрическая книга церкви села Воржа Ростовского уезда за 1837-1844 гг.»Дело на 81 листе. (Л... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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