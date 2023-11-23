Автоном Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Алексий Кузмин
Мать: Матрона Михайлова
Работа или профессия
1842
коллежский регистратор, служащий Ярославской духовной консистории | РсФ ГАЯО, Фонд 372(Р), опись 2, дело 55.«Метрическая книга церкви села Воржа Ростовского уезда за 1837-1844 гг.»Дело на 81 листе. (Л... Показать все
Смерть
Неизвестно