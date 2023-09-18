Войташ Николай
Место рожденияУкраина
Дата рождения13.05.1926
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1926
Отец: Войташ Кузьма
Мать: Войташ Прасковья
Украина
Рождение ребёнка
06.05.1952
Сын: Войташ Александр
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Терехова Елена
Мать ребёнка: Анна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белозёрова Раиса
Мать ребёнка: Анна
Смерть
1973