Войташ Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войташ Николай

Место рождения

Украина

Дата рождения

13.05.1926

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1926

Отец: Войташ Кузьма

Мать: Войташ Прасковья

Украина
Рождение ребёнка
06.05.1952

Сын: Войташ Александр

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Терехова Елена

Мать ребёнка: Анна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белозёрова Раиса

Мать ребёнка: Анна

Смерть
1973
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