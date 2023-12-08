Кузнецов Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1936

Дата смерти

Около 2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Около 1939 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1936

Отец: Кузнецов Семен Борисович

Мать: Кузнецова Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Зинаида

Смерть
Около 2015
Мангут, Называевский муниципальный район, Омская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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