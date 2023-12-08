Кузнецов Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1936
Дата смертиОколо 2015
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Зинаида
Смерть
Около 2015
Мангут, Называевский муниципальный район, Омская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость