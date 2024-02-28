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Баранчеев Алексей Васильевич

Место рождения

Калиново, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Баранчеев Василий Иванов

Мать: Баранчеева Евдокия Петрова

Калиново, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Баранчеев Фома Алексеевич

Мать ребёнка: Баранчеева Праскева Елистратова

Рождение ребёнка
1796

Сын: Баранчеев Марк Алексеевич

Мать ребёнка: Баранчеева Праскева Елистратова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранчеев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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