Баранчеев Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Рождение ребёнка
1778
Сын: Баранчеев Фома Алексеевич
Мать ребёнка: Баранчеева Праскева Елистратова
Рождение ребёнка
1796
Сын: Баранчеев Марк Алексеевич
Мать ребёнка: Баранчеева Праскева Елистратова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранчеев Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно