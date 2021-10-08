Петрова (Миронова) Галина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Миронова) Галина Яковлевна

Место рождения

Санкт-Петербург, Россия

Дата рождения

22.01.1932

Дата смерти

08.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1932

Отец: Миронов Яков Александрович

Мать: Миронова Мария Михайловна

Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
25.08.1960

Сын: Петров Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Петров Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Дмитрий Иванович

Смерть
08.10.2021
Антропово Костромская область
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Слободское кладбище
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