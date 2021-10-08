Петрова (Миронова) Галина Яковлевна
Место рожденияСанкт-Петербург, Россия
Дата рождения22.01.1932
Дата смерти08.10.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1932
Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
25.08.1960
Отец ребёнка: Петров Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.10.2021
Антропово Костромская область
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Слободское кладбище