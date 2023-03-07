Вахрушева Ефимия Нестерова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиПосле 1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1775
Сын: Вахрушев Григорий Епимахов
Отец ребёнка: Вахрушев Епимах Алексеевич
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вахрушев Епимах Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Епимахова
Отец ребёнка: Вахрушев Епимах Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1854