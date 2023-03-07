Вахрушева Ефимия Нестерова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрушева Ефимия Нестерова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

После 1854

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

1775 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1775

Сын: Вахрушев Григорий Епимахов

Отец ребёнка: Вахрушев Епимах Алексеевич

Лебедевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вахрушев Епимах Алексеевич

Лебедевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Епимахова

Отец ребёнка: Вахрушев Епимах Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахрушев Епимах Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Лебедевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1854
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