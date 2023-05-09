Владимир Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.2010
Сын: Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.08.2018
Сын: Степанов Леонид Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Виктория Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности