Владимир Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимир Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.2010

Сын: Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.08.2018

Сын: Степанов Леонид Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Виктория Владимировна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности