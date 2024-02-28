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Павел Васильев

Место рождения

Шелыгино, Лухский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

02.01.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1875

Отец: Василий Евгениев

Мать: Надежда Петрова

Шелыгино, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Крещение
04.01.1875
Пельно-Покров, Покровская волость, Юрьевецкий уезд
Восприемники: крестьянин д. Шелыгино Капитон Харлампиев, д. Бурачково Вязниковского уезда крестьянина Петра Афанасьева дочь Анна
Смерть
Неизвестно
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