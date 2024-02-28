Павел Васильев
Место рождения
Дата рождения02.01.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1875
Отец: Василий Евгениев
Мать: Надежда Петрова
Крещение
04.01.1875
Пельно-Покров, Покровская волость, Юрьевецкий уезд
Восприемники: крестьянин д. Шелыгино Капитон Харлампиев, д. Бурачково Вязниковского уезда крестьянина Петра Афанасьева дочь Анна
Смерть
Неизвестно