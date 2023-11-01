Мухомор Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мухомор Олександр
Мать: Оржеховська Тетяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухомор Артем
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухомор Нікіта
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности