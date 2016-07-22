Крутов Сергей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутов Сергей Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1957

Дата смерти

22.07.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1957

Отец: Крутов Борис Алексеевич

Мать: Бригадир Алина Романовна

Рождение ребёнка
14.07.1986

Дочь: Попова Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крутов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Крутова Вера Ивановна

Смерть
22.07.2016
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