Крутов Сергей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1957
Дата смерти22.07.2016
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1957
Отец: Крутов Борис Алексеевич
Мать: Бригадир Алина Романовна
Рождение ребёнка
14.07.1986
Дочь: Попова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крутов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Крутова Вера Ивановна
Смерть
22.07.2016