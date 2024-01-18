Подольский (Шурпа) Григорий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подольский (Шурпа) Григорий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Шурпа Петр Федосеевич

Мать: Шурпа Надежда Пантелеевна

Рождение ребёнка
1965

Сын: Подольский Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Подольская Алевтина Сергеевна

Рождение ребёнка
1969

Сын: Подольский Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Подольская Алевтина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подольская Алевтина Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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