Подольский (Шурпа) Григорий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Шурпа Петр Федосеевич
Рождение ребёнка
1965
Сын: Подольский Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Подольская Алевтина Сергеевна
Рождение ребёнка
1969
Сын: Подольский Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Подольская Алевтина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно