Есакова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есакова Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1851 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1885 ст.

Сын: Есаков Николай Иванович

Отец ребёнка: Есаков Иван Ефремович

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Есаков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Есаков Иван Ефремович

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.01.1889 ст.

Сын: Есаков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Есаков Иван Ефремович

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есаков Иван Ефремович

Смерть
Неизвестно
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