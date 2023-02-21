Есакова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1885 ст.
Отец ребёнка: Есаков Иван Ефремович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Есаков Иван Ефремович
Рождение ребёнка
14.01.1889 ст.
Отец ребёнка: Есаков Иван Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно