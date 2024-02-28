Тимофеева (Ионова) Антонина Александровна
Место рождения
Дата рождения28.02.1906 ст.
Дата смерти23.04.1970
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1906 ст.
Отец: Ионов Александр Александрович
Мать: Ионова Евдокия
Бракосочетание
28.01.1933
Регистрация брака Отдел ЗАГС Дзержинского района г.Москвы
Рождение ребёнка
23.01.1934
Дочь: Перепёлкина Нелли Михайловна
Отец ребёнка: Тимофеев Михаил Сергеевич
Смерть
23.04.1970