Тимофеева (Ионова) Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Ионова) Антонина Александровна

Место рождения

Ливны, город Ливны, Орловская область

Дата рождения

28.02.1906 ст.

Дата смерти

23.04.1970

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1906 ст.

Отец: Ионов Александр Александрович

Мать: Ионова Евдокия

Ливны, город Ливны, Орловская область
Бракосочетание
28.01.1933

Муж: Тимофеев Михаил Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Регистрация брака Отдел ЗАГС Дзержинского района г.Москвы
Рождение ребёнка
23.01.1934

Дочь: Перепёлкина Нелли Михайловна

Отец ребёнка: Тимофеев Михаил Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.04.1970
Москва, город федерального значения Москва
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