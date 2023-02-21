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Григор Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Иван Семенов

Мать: Арина

Рождение ребёнка
1852

Сын: Макар Григоров

Мать ребёнка: Марина

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Матруна Григорова

Мать ребёнка: Марина

Место жительства
Неизвестно
Клетишино, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина

Смерть
Неизвестно
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