Григор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Иван Семенов
Мать: Арина
Рождение ребёнка
1852
Сын: Макар Григоров
Мать ребёнка: Марина
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Матруна Григорова
Мать ребёнка: Марина
Место жительства
Неизвестно
Клетишино, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина
Смерть
Неизвестно