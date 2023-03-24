Головенко Алексей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головенко Алексей Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.2010

Сын: Головенко Илья Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.06.2012

Дочь: Головенко Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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