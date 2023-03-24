Головенко Алексей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.2010
Сын: Головенко Илья Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.06.2012
Дочь: Головенко Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности