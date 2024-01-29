Фоменко Татьяна (Татиана) Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоменко Татьяна (Татиана) Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
23.07.1912 ст.
Томская губерния, Барнаульского уезд, Ново-Локтевская волость, поселок Рождественский
Рождение ребёнка
29.07.1912 ст.

Дочь: Иулитта Григорьевна

Отец ребёнка: Фоменко Григорий Архипович

Томская губерния, Барнаульского уезд, Ново-Локтевская волость, поселок Рождественский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фоменко Григорий Архипович

Смерть
Неизвестно
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