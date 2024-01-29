Фоменко Татьяна (Татиана) Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место жительства
23.07.1912 ст.
Томская губерния, Барнаульского уезд, Ново-Локтевская волость, поселок Рождественский
Рождение ребёнка
29.07.1912 ст.
Дочь: Иулитта Григорьевна
Отец ребёнка: Фоменко Григорий Архипович
Томская губерния, Барнаульского уезд, Ново-Локтевская волость, поселок Рождественский
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно