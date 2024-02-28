Романова (Колисниченко) Прасковья (Пелагея) Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Колисниченко) Прасковья (Пелагея) Тимофеевна

Место рождения

Кизомыс

Дата рождения

10.11.1902

Дата смерти

15.01.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1902

Отец: Колисниченко Тимофей

Мать: Колисниченко Доминикия

Рождение ребёнка
19.12.1923

Сын: Романов Николай

Отец ребёнка: Романов Григорий

Рождение ребёнка
14.07.1926

Сын: Романов Владимир

Отец ребёнка: Романов Григорий

Рождение ребёнка
01.01.1930

Сын: Романов Петр

Отец ребёнка: Романов Григорий

Рождение ребёнка
28.12.1931

Сын: Романов Василий

Отец ребёнка: Романов Григорий

Рождение ребёнка
14.10.1937

Дочь: Клименко Людмила

Отец ребёнка: Романов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Григорий

Смерть
15.01.1990
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Похоронена В Кизомысе
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