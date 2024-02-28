Романова (Колисниченко) Прасковья (Пелагея) Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения10.11.1902
Дата смерти15.01.1990
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1902
Отец: Колисниченко Тимофей
Мать: Колисниченко Доминикия
Рождение ребёнка
19.12.1923
Сын: Романов Николай
Отец ребёнка: Романов Григорий
Рождение ребёнка
14.07.1926
Сын: Романов Владимир
Отец ребёнка: Романов Григорий
Рождение ребёнка
01.01.1930
Сын: Романов Петр
Отец ребёнка: Романов Григорий
Рождение ребёнка
28.12.1931
Сын: Романов Василий
Отец ребёнка: Романов Григорий
Рождение ребёнка
14.10.1937
Дочь: Клименко Людмила
Отец ребёнка: Романов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романов Григорий
Смерть
15.01.1990
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Похоронена В Кизомысе