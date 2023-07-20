(Плишкина) Зоя
Место рожденияРоссия
Дата рождения1904
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Плишкин Иван
Мать: Плишкина Елизавета
Россия
Бракосочетание
21.01.1927
Муж: Мысовских Андрей
Рождение ребёнка
19.04.1929
Дочь: Ложкина Нина Андреевна
Отец ребёнка: Мысовских Андрей
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
1931
Сын: Мысовских Юрий
Отец ребёнка: Мысовских Андрей
Смерть
1971