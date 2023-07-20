(Плишкина) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Плишкина) Зоя

Место рождения

Россия

Дата рождения

1904

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Плишкин Иван

Мать: Плишкина Елизавета

Россия
Бракосочетание
21.01.1927

Муж: Мысовских Андрей

Рождение ребёнка
19.04.1929

Дочь: Ложкина Нина Андреевна

Отец ребёнка: Мысовских Андрей

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Мысовских Юрий

Отец ребёнка: Мысовских Андрей

Смерть
1971
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