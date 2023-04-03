Савушкина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савушкина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1914 г.р.
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Добавил:

МВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Саушкин Михаил

Отец ребёнка: Савушкин Константин

Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Савушкин Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саушкин Иван

Отец ребёнка: Савушкин Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саушкин Василий

Отец ребёнка: Савушкин Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савушкин Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савушкин Константин

Смерть
Около 1914
Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия