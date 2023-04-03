Савушкина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Саушкин Михаил
Отец ребёнка: Савушкин Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Савушкин Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саушкин Иван
Отец ребёнка: Савушкин Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саушкин Василий
Отец ребёнка: Савушкин Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савушкин Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савушкин Константин
Смерть
Около 1914