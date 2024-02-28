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Шипов Игнатий Сысоевич

Место рождения

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1863 ст.

Дата смерти

После 1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
14.02.1883 ст.

Жена: Шипова Анастасия Петровна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.04.1884 ст.

Сын: Шипов Семён Игнатьевич

Мать ребёнка: Шипова Анастасия Петровна

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1894 ст.

Сын: Шипов Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Шипова Анастасия Петровна

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1899 ст.

Сын: Шипов Феодор Игнатьевич

Мать ребёнка: Шипова Анастасия Петровна

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.170-171 (Рождение №-50м)
Рождение ребёнка
06.07.1906 ст.

Сын: Шипов Михаил Игнатьевич

Мать ребёнка: Шипова Анастасия Петровна

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.95-96 (Рождение №-61м)
Рождение ребёнка
01.08.1907 ст.

Сын: Шипов Павел Игнатьевич

Мать ребёнка: Шипова Анастасия Петровна

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Смерть
После 1907 ст.
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