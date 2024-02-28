Шипов Игнатий Сысоевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863 ст.
Дата смертиПосле 1907 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863 ст.
Бракосочетание
14.02.1883 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.04.1884 ст.
Мать ребёнка: Шипова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1894 ст.
Мать ребёнка: Шипова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
03.07.1899 ст.
Мать ребёнка: Шипова Анастасия Петровна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.170-171 (Рождение №-50м)
Рождение ребёнка
06.07.1906 ст.
Мать ребёнка: Шипова Анастасия Петровна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.95-96 (Рождение №-61м)
Рождение ребёнка
01.08.1907 ст.
Мать ребёнка: Шипова Анастасия Петровна
Смерть
После 1907 ст.