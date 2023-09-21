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Долгих Марья Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Долгих Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Долгих Иван Давыдович

Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Долгих Ефим Иванович

Отец ребёнка: Долгих Иван Давыдович

Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Долгих Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Долгих Иван Давыдович

Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Долгин Роман Иванович

Отец ребёнка: Долгих Иван Давыдович

Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Долгих Захар Иванович

Отец ребёнка: Долгих Иван Давыдович

Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Долгих Иван Иванович

Отец ребёнка: Долгих Иван Давыдович

Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
1897
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгих Иван Давыдович

Смерть
Неизвестно
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