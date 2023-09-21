Долгих Марья Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Долгих Парасковья Ивановна
Отец ребёнка: Долгих Иван Давыдович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Долгих Ефим Иванович
Отец ребёнка: Долгих Иван Давыдович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Долгих Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Долгих Иван Давыдович
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Долгих Иван Давыдович
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Долгих Иван Давыдович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Долгих Иван Иванович
Отец ребёнка: Долгих Иван Давыдович
Место жительства
1897
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно