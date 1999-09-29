Сорокин Геннадий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Геннадий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.09.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сорокин Петр Борисович

Мать: Сорокина Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Сорокина Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Ирина Геннадьевна

Мать ребёнка: Сорокина Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Ольга Васильевна

Смерть
29.09.1999
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