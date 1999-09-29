Сорокин Геннадий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.09.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сорокин Петр Борисович
Мать: Сорокина Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Сорокина Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Ирина Геннадьевна
Мать ребёнка: Сорокина Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.09.1999