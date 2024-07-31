Полуротова Варвара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1936
Сын: Полуротов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Полуротов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.08.1938
Сын: Полуротов Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Полуротов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Полуротов Борис Николаевич
Отец ребёнка: Полуротов Николай Дмитриевич
Смерть
Неизвестно