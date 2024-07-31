Полуротова Варвара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуротова Варвара Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полуротов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.01.1936

Сын: Полуротов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Полуротов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.08.1938

Сын: Полуротов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Полуротов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Полуротов Борис Николаевич

Отец ребёнка: Полуротов Николай Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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