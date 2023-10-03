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Петровская Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1880

Сын: Петровский Исидор Ксенофонтович

Отец ребёнка: Петровский Ксенофонт Петрович

Рождение ребёнка
23.02.1890

Сын: Петровский Поликарп Ксенофонтович

Отец ребёнка: Петровский Ксенофонт Петрович

Рождение ребёнка
09.09.1894

Сын: Петровский Иосиф Ксенофонтович

Отец ребёнка: Петровский Ксенофонт Петрович

Рождение ребёнка
28.10.1896

Сын: Петровский Сергей Ксенофонтович

Отец ребёнка: Петровский Ксенофонт Петрович

Рождение ребёнка
18.02.1899

Сын: Петровский Тимофей Ксенофонтович

Отец ребёнка: Петровский Ксенофонт Петрович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Феодора Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Петровский Ксенофонт Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петровский Ксенофонт Петрович

Смерть
Неизвестно
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