Петровская Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.02.1880
Сын: Петровский Исидор Ксенофонтович
Отец ребёнка: Петровский Ксенофонт Петрович
Рождение ребёнка
23.02.1890
Сын: Петровский Поликарп Ксенофонтович
Отец ребёнка: Петровский Ксенофонт Петрович
Рождение ребёнка
09.09.1894
Сын: Петровский Иосиф Ксенофонтович
Отец ребёнка: Петровский Ксенофонт Петрович
Рождение ребёнка
28.10.1896
Сын: Петровский Сергей Ксенофонтович
Отец ребёнка: Петровский Ксенофонт Петрович
Рождение ребёнка
18.02.1899
Сын: Петровский Тимофей Ксенофонтович
Отец ребёнка: Петровский Ксенофонт Петрович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Феодора Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Петровский Ксенофонт Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно