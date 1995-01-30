Шульга Дмитрий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульга Дмитрий Юрьевич

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

30.01.1995

Пол

Мужской

Отец

1968 г.р.

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1995

Отец: Шульга Юрий Викторович

Мать: Шульга Оксана Александровна

Тула, город Тула, Тульская область
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