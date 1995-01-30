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Шульга Дмитрий Юрьевич
Шульга Дмитрий Юрьевич
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Древо
Место рождения
Тула
, город Тула, Тульская область
Дата рождения
30.01.1995
Пол
Мужской
Отец
Шульга Юрий Викторович
1968 г.р.
Мать
Шульга Оксана Александровна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1995
Отец:
Шульга Юрий Викторович
Мать:
Шульга Оксана Александровна
Тула
, город Тула, Тульская область
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