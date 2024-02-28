Семенов Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Николай Алексеевич

Место рождения

Спирино, Завражьинская волость, Костромской уезд

Дата рождения

Между 1911 и 1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1911 и 1912 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Спирино, Завражьинская волость, Костромской уезд
Военная служба
Неизвестно
Сержант
Попал в плен (военное)
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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