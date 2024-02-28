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Семенов Николай Алексеевич
Семенов Николай Алексеевич
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Место рождения
Спирино
, Завражьинская волость, Костромской уезд
Дата рождения
Между 1911 и 1912 ст.
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ТХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1911 и 1912 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Спирино
, Завражьинская волость, Костромской уезд
Военная служба
Неизвестно
Сержант
Попал в плен (военное)
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва
, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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