Астраханцов Архип Афонасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцов Архип Афонасьев

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Место рождения

дер. Михаила Обухова, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1701

Дата смерти

После 1706

Пол

Мужской

Отец

Около 1673 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701

Отец: Астраханцов Афонасий (Афонка) Яковлев

Мать: не указана

дер. Михаила Обухова, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Михаила Обухова, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1706
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