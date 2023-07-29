Иванов Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Иванов Степан Ильич

Мать: не указана

Смерть
1941
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