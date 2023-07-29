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Иванов Иван Степанович
Иванов Иван Степанович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1923
Дата смерти
1941
Пол
Мужской
Отец
Иванов (Сухоруков) Степан Ильич
1889 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
Иванов Степан Ильич
Мать: не указана
Смерть
1941
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