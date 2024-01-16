Летовальцев Антип Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летовальцев Антип Семёнов

Место рождения

д. Пожарово

Дата рождения

Около 1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Пожарово
Смерть
Неизвестно
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