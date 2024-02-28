Крысько Пантелеймон Владимирович
Место рождения
Дата рождения27.07.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1886
Крещение
27.07.1886
Восприемники: Петропавловский крестьянин Тимофей Наумов Крысько и петропавловского крестьянина Афанасия Крыська жена Харитина Яковлева
Бракосочетание
30.01.1905
Жена: Крысько Марфа Иосифова
Рождение ребёнка
03.05.1908
Сын: Крысько Николай Пантелеймонович
Мать ребёнка: Крысько Марфа Иосифова
Смерть
Неизвестно