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Крысько Пантелеймон Владимирович

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

27.07.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1886

Отец: Крысько Владимир Исидорович

Мать: Крысько Ирина Прокофиева

Крещение
27.07.1886
Восприемники: Петропавловский крестьянин Тимофей Наумов Крысько и петропавловского крестьянина Афанасия Крыська жена Харитина Яковлева
Бракосочетание
30.01.1905

Жена: Крысько Марфа Иосифова

Рождение ребёнка
03.05.1908

Сын: Крысько Николай Пантелеймонович

Мать ребёнка: Крысько Марфа Иосифова

Смерть
Неизвестно
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