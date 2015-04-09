Рыжков Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыжков Николай Николаевич

Рыжков Николай Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1936

Дата смерти

09.04.2015

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1936

Отец: Рыжков Николай Петрович

Мать: Рыжкова Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
26.11.1961

Дочь: Фролова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Рыжкова Римма Алексеевна

Рождение ребёнка
19.03.1963

Дочь: Маянцева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Рыжкова Римма Алексеевна

Рождение ребёнка
25.06.1968

Дочь: Бревнова Марина Николаевна

Мать ребёнка: Рыжкова Римма Алексеевна

Смерть
09.04.2015
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close