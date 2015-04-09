Рыжков Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1936
Дата смерти09.04.2015
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1936
Рождение ребёнка
26.11.1961
Дочь: Фролова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Рыжкова Римма Алексеевна
Рождение ребёнка
19.03.1963
Дочь: Маянцева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Рыжкова Римма Алексеевна
Рождение ребёнка
25.06.1968
Дочь: Бревнова Марина Николаевна
Мать ребёнка: Рыжкова Римма Алексеевна
Смерть
09.04.2015