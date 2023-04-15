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Яна Александровна
Яна Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Новиков Александр Филиппович
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Новиков Александр Филиппович
Мать: не указана
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