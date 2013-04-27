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Прокудина Вера Александровна
Прокудина Вера Александровна
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Древо
Место рождения
Знаменск
, ЗАТО Знаменск, Астраханская область
Дата рождения
27.04.2013
Пол
Женский
Отец
Прокудин Александр Юрьевич
1969 г.р.
Мать
Прокудина (Стрилец) Светлана Петровна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.2013
Отец:
Прокудин Александр Юрьевич
Мать:
Прокудина Светлана Петровна
Знаменск
, ЗАТО Знаменск, Астраханская область
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