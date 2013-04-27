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Прокудина Вера Александровна

Место рождения

Знаменск, ЗАТО Знаменск, Астраханская область

Дата рождения

27.04.2013

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.2013

Отец: Прокудин Александр Юрьевич

Мать: Прокудина Светлана Петровна

Знаменск, ЗАТО Знаменск, Астраханская область
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