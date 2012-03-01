Панарина (Конищева) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина (Конищева) Ольга Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1957

Дата смерти

01.03.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 09.11.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.02.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.03.2012
Похороны
06.03.2012
Кулдига, Kuldīgas novads
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