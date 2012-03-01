Панарина (Конищева) Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1957
Дата смерти01.03.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 09.11.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.02.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.03.2012
Похороны
06.03.2012
Кулдига, Kuldīgas novads