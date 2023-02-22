Безденежных (Безденежных) Ксения Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безденежных (Безденежных) Ксения Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

03.07.1978

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Безденежных Захар Андреянович

Мать: Безденежных Пелагея

Рождение ребёнка
26.01.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безденежных Яков Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безденежных Яков Матвеевич

Смерть
03.07.1978
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