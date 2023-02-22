Безденежных (Безденежных) Ксения Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти03.07.1978
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Безденежных Захар Андреянович
Мать: Безденежных Пелагея
Рождение ребёнка
26.01.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Безденежных Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Безденежных Яков Матвеевич
Смерть
03.07.1978