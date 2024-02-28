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Закружный Иван Маркович

Место рождения

Владимировка, Чернігівська область

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Закружный Марк

Мать: не указана

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Закружный Михаил ?

Мать ребёнка: Закружная Параскева Павловна

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Закружный Данило Иванович

Мать ребёнка: Закружная Параскева Павловна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Закружный Емельян Иванович

Мать ребёнка: Закружная Параскева Павловна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Закружный Яков Иванович

Мать ребёнка: Закружная Параскева Павловна

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Закружная Евфросиния Ивановна

Мать ребёнка: Закружная Параскева Павловна

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Закружная Анна Ивановна

Мать ребёнка: Закружная Параскева Павловна

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Закружная Агафия Ивановна

Мать ребёнка: Закружная Параскева Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закружная Параскева Павловна

Смерть
Неизвестно
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