Закружный Иван Маркович
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Закружный Марк
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Закружный Михаил ?
Мать ребёнка: Закружная Параскева Павловна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Закружный Данило Иванович
Мать ребёнка: Закружная Параскева Павловна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Закружный Емельян Иванович
Мать ребёнка: Закружная Параскева Павловна
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Закружная Параскева Павловна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Закружная Евфросиния Ивановна
Мать ребёнка: Закружная Параскева Павловна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Закружная Анна Ивановна
Мать ребёнка: Закружная Параскева Павловна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Закружная Агафия Ивановна
Мать ребёнка: Закружная Параскева Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно