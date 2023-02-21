Данилова Людмила Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Людмила Вениаминовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1956

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1956

Отец: Данилов Вениамин Васильевич

Мать: Данилов Лидия Николаевна

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