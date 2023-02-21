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Данилова Людмила Вениаминовна
Данилова Людмила Вениаминовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.09.1956
Пол
Женский
Отец
Данилов Вениамин Васильевич
1925 г.р.
Мать
Данилов (Чиркова) Лидия Николаевна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1956
Отец:
Данилов Вениамин Васильевич
Мать:
Данилов Лидия Николаевна
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