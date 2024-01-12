Гурцев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурцев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Гурцев Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1905

Жена: Спиридонова Анна

Зюзинская волость, дер. Битцы,
Упоминание
Неизвестно
ГБУ «ЦГА Москвы», фонд №2132, опись №2, дело №94, стр. 115 | Фонд ЦЕРКВИ МОСКОВСКОГО УЕЗДА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ ВЕДОМСТВА МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРИИ | 1 января 1894 — 31 декабря 1909 | https://... Показать все
Смерть
Неизвестно
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