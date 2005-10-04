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Дорожинский Матвей Александрович
Дорожинский Матвей Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.10.2005
Пол
Мужской
Отец
Дорожинский Александр Геннадьевич
1976 г.р.
Мать
Галай Снежана Ивановна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.2005
Отец:
Дорожинский Александр Геннадьевич
Мать:
Галай Снежана Ивановна
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