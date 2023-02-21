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Бурдей Моисей Евсеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Бурдей Евсей Ефстафьевич

Мать: Бурдей Анна (Есифова)

Рождение ребёнка
1770

Сын: Бурдей Григорий Моисеевич

Мать ребёнка: Бурдей Дарья (Евдокия) Павловна

Бракосочетание
Между 1767.?.1770 и Неизвестно

Жена: Бурдей Дарья (Евдокия) Павловна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Анна Моисеева

Мать ребёнка: Бурдей Дарья (Евдокия) Павловна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ефросинья Моисеевна

Мать ребёнка: Бурдей Дарья (Евдокия) Павловна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Бурдей Моисей Моисеевич

Мать ребёнка: Бурдей Дарья (Евдокия) Павловна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Бурдей Филипп Моисеевич

Мать ребёнка: Бурдей Дарья (Евдокия) Павловна

Смерть
1812
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