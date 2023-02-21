Бурдей Моисей Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Бурдей Евсей Ефстафьевич
Мать: Бурдей Анна (Есифова)
Рождение ребёнка
1770
Сын: Бурдей Григорий Моисеевич
Мать ребёнка: Бурдей Дарья (Евдокия) Павловна
Бракосочетание
Между 1767.?.1770 и Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Анна Моисеева
Мать ребёнка: Бурдей Дарья (Евдокия) Павловна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ефросинья Моисеевна
Мать ребёнка: Бурдей Дарья (Евдокия) Павловна
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Бурдей Дарья (Евдокия) Павловна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Бурдей Дарья (Евдокия) Павловна
Смерть
1812