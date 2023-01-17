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Серебряков Сергей Тимофеевич

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Место рождения

Киселёвцы, Кобринский район, Брестская область

Дата рождения

01.01.1895

Дата смерти

19.05.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Киселёвцы, Кобринский район, Брестская область
Рождение ребёнка
21.07.1943

Сын: Серебряков Станислав Сергеевич

Мать ребёнка: Шаповалова Таисия Захаровна

Каменночерновский, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
19.05.1978
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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