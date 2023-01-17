Серебряков Сергей Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1895
Дата смерти19.05.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1943
Сын: Серебряков Станислав Сергеевич
Мать ребёнка: Шаповалова Таисия Захаровна
Каменночерновский, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
19.05.1978
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область