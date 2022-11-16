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Лапшина Вера Николаевна
Лапшина Вера Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.11.2022
Пол
Женский
Отец
Лапшин Николай Валерьевич
1987 г.р.
Мать
Лапшина (Баландина) Ирина Александровна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.2022
Отец:
Лапшин Николай Валерьевич
Мать:
Лапшина Ирина Александровна
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