Лапшина Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшина Вера Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.2022

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.2022

Отец: Лапшин Николай Валерьевич

Мать: Лапшина Ирина Александровна

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