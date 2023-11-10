Евдокия Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Спиридонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Около 1783 г.р.
Около 1784 г.р.
Около 1786 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван Петрович

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Григорий Иванович

Отец ребёнка: Иван Петрович

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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