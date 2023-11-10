Евдокия Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Михаил Иванович
Отец ребёнка: Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Григорий Иванович
Отец ребёнка: Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Петрович
Смерть
Неизвестно