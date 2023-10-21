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Разумков Александр Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 25.04.1954

Дата смерти

16.02.?

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.04.1954

Отец: Разумков Константин

Мать: Разумкова Елезавета

Рождение ребёнка
09.11.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Разумкова Галина Константиновна

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разумкова Галина Константиновна

Смерть
16.02.?
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