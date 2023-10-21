Разумков Александр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 25.04.1954
Дата смерти16.02.?
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.04.1954
Отец: Разумков Константин
Мать: Разумкова Елезавета
Рождение ребёнка
09.11.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Разумкова Галина Константиновна
Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.?