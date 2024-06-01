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Николаев Юрий Алексеевич

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Место рождения

Мусирмы, Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

01.09.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Мусирмы, Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Светлана Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Урмары, Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
07.06.2005

Дочь: Николаева Оксана Юрьевна

Мать ребёнка: Николаева Светлана Николаевна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
31.05.2007

Сын: Николаев Иван Юрьевич

Мать ребёнка: Николаева Светлана Николаевна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
07.04.2011

Дочь: Николаева Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Николаева Светлана Николаевна

Урмары, Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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