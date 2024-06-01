Николаев Юрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения01.09.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.2005
Дочь: Николаева Оксана Юрьевна
Мать ребёнка: Николаева Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
31.05.2007
Мать ребёнка: Николаева Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
07.04.2011
Дочь: Николаева Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Николаева Светлана Николаевна