Синев Валерий Александрович
Место рожденияРоссия
Дата рождения11.06.1926
Дата смерти?.05.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1926
Отец: Синев Александр Павлович
Мать: Александра Васильевна
Россия
Рождение ребёнка
17.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синева Лидия Георгиевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
?.05.2004
Украина
Похороны
Неизвестно
Киевская область, Украина
Киевская область, Украина