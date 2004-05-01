Синев Валерий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синев Валерий Александрович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

11.06.1926

Дата смерти

?.05.2004

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
11.06.1926

Отец: Синев Александр Павлович

Мать: Александра Васильевна

Россия
Рождение ребёнка
17.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синева Лидия Георгиевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
?.05.2004
Украина
Похороны
Неизвестно
Киевская область, Украина
Киевская область, Украина
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