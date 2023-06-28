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Сергеева Кристина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.?

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
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Рождение
24.03.?

Отец: Сергеев Михаил Петрович

Мать: Тамара