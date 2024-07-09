Горбунов Игнатей Романов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Горбунов Роман Савин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбунова Анна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Горбунова Варвара Игнатьевна
Мать ребёнка: Горбунова Анна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Горбунов Игнатей Игнатьевич
Мать ребёнка: Горбунова Анна
Коптело-Шамары, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1818
Сын: Горбунов Дементей Игнатьевич
Мать ребёнка: Горбунова Анна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Горбунов Анфим Игнатьевич
Мать ребёнка: Горбунова Анна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Горбунов Александр Игнатьевич
Мать ребёнка: Горбунова Анна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Горбунов Леонтей Игнатьевич
Мать ребёнка: Горбунова Анна