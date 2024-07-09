Горбунов Игнатей Романов 1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горбунов Игнатей Романов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Горбунов Роман Савин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Анна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Горбунова Варвара Игнатьевна

Мать ребёнка: Горбунова Анна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Горбунов Игнатей Игнатьевич

Мать ребёнка: Горбунова Анна

Коптело-Шамары, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Горбунов Дементей Игнатьевич

Мать ребёнка: Горбунова Анна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Горбунов Анфим Игнатьевич

Мать ребёнка: Горбунова Анна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Горбунов Александр Игнатьевич

Мать ребёнка: Горбунова Анна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Горбунов Леонтей Игнатьевич

Мать ребёнка: Горбунова Анна

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