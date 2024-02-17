Виталий Пирожков Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виталий Пирожков Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1950

Отец: Пирожков Владимир Яковлевич

Мать: Пирожкова Клавдия Григорьевна

Рождение ребёнка
09.08.1976

Сын: Пирожков Дмитрий Витальевич

Мать ребёнка: Пирожкова Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
02.10.1981

Дочь: Григорьева Мария Витальевна

Мать ребёнка: Пирожкова Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пирожков Даниил Витальевич

Мать ребёнка: Пирожкова Ольга Яковлевна

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