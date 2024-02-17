Виталий Пирожков Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1950
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1950
Рождение ребёнка
09.08.1976
Сын: Пирожков Дмитрий Витальевич
Мать ребёнка: Пирожкова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
02.10.1981
Дочь: Григорьева Мария Витальевна
Мать ребёнка: Пирожкова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пирожков Даниил Витальевич
Мать ребёнка: Пирожкова Ольга Яковлевна